أكثر من 70% من الفرنسيين غير راضين عن أداء ماكرون

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كان 26% فقط ممن شملهم الاستطلاع راضين عن أداء الرئيس، بانخفاض نقطتين عن استطلاع مماثل في مارس/آذار الماضي.

يقترب هذا الرقم من أدنى مستوى لشعبية ماكرون (23%)، والذي تم تسجيله في ديسمبر/ كانون الأول 2018 في ذروة أزمة "السترات الصفراء".

تقل نسبة التأييد المسجلة في الاستطلاع الحالي بمقدار 15 نقطة عن شعبية ماكرون عندما أعيد انتخابه لولاية ثانية في أبريل/ نيسان 2022.

أظهر الاستطلاع الذي نُشر يوم أمس الأحد، وأجرته "المؤسسة الفرنسية للرأي العام" (Ifop)، لصالح مجلة Journal du" Dimanche" أن أكثر من 70% من الفرنسيين غير راضين عن أداء الرئيس، الذي تقترب شعبيته من أدنى مستوياتها، في تراجع يعود بشكل رئيسي إلى إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل.

ومن بين 72% من المستطلعين الذين أعربوا عن عدم رضاهم عن الرئيس، قال 47% إنهم "غير راضين بشكل كبير"، بزيادة 7% عن استطلاع الشهر الماضي.

وتعكس الزيادة غضب شريحة كبيرة من الفرنسيين على إصدار ماكرون في 15 أبريل/ نيسان الجاري مرسومًا لإصلاح نظام التقاعد (ينص بنده الرئيسي على رفع سن التقاعد) بموجب آلية دستورية دون عرضه على الجمعية الوطنية (البرلمان) لعدم وجود أغلبية مؤيدة له.

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