قائد الثورة: على الحكومة ومجلس الشورى الإسلامي ان يستمران بمكافحة تنين الفساد ذي الرؤوس السبعة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل سماحة قائد الثورة الإسلامية سيد علي الخامنئي (مد ظله العالي) صباح اليوم بمناسبة اسبوع العمل والعمال جمعاً من العمال في أنحاء البلاد في حسينية الإمام الخميني(رض).

أهم محاور تصريحات سماحة قائد الثورة الاسلامية فيما يلي:

اكد سماحة قائد الثورة يجب أن يرتبط الدخل مباشرة بالعمل. مضيفا: إذا لم يكن لدى المسؤول الشجاعة لمواجهة المفسد الداخلي، فلن يكون لديه الشجاعة لمحاربة الظالم الأجنبي، الأمل هو أن الحكومة ومجلس الشورى الاسلامي سيتبعان الكفاح ضد تنين الفساد ذي الرؤوس السبعة.

وأضاف سماحة القائد ان العمل هو حياة المجتمع، العمل هو العمود الفقري لحياة الناس، بدون عمل لا يوجد شيء. الطعام الذي نأكله، والملابس التي نرتديها، والامكانيات التي نستخدمها في الحياة والتي تعتمد عليها حياتنا، كل هذه هي نتيجة العمل. من يقوم بالعمل؟ العامل. إذن ما هي قيمة العامل؟ قيمة العامل هي قيمة حياة المجتمع، قيمة حياة الناس.

وتابع القول سماحته يجب ان نهتم بامور العمال، يجب أن يعلم كل من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال والمستثمرين أنه إذا تم بذل جهود لتحسين الحياة، فإن حالة البلاد سوف تتحسن. عندما لا يشعر العامل بالقلق، ويتمتع بالأمن الوظيفي والازدهار، وتدار حياته بسلاسة، ستزداد جودة العمل والمنتج.

ونوه سماحة القائد ان البطالة مصدر الفساد، يعود سبب العديد من حالات الفساد في المجتمع إلى البطالة. قبل ذلك ببضع سنوات، قبل ثلاث أو أربع سنوات، بدأنا حركة مع الحكومة آنذاك للتعرف على الأضرار الاجتماعية. حتى أنني شاركت في الاجتماعات بنفسي، واستغرقت الاجتماعات عدة ساعات للتفكير في الأضرار الاجتماعية. ما توصلت إليه بنفسي هو أن العديد المشاكل في المجتمع سببها البطالة. يرتبط الإدمان بالبطالة، والفساد مرتبط بالبطالة، والسرقة مرتبطة بالبطالة، الطلاق وتدمير الأسر مرتبط بالبطالة.

واوضح سماحة القائد انه يجب أن تعرف تلك المؤسسات المسؤولة عن إنتاج العمل مدى أهمية أن ينتج في المجتمع عملاً او تخلق فرص للعمل. مضيفا: ان الإنتاج هو العمود الفقري لاقتصاد البلاد. العامل هو العمود الفقري للإنتاج. يجب ألا ندع العامل، فهذا العمود الفقري يضعف. قلنا نمو الإنتاج هذا العام. فكيف يحدث نمو الإنتاج؟ يرتبط جزء مهم من نمو الإنتاج بالعمال. ومن أجل نمو الإنتاج، وتحسين الوضع، يجب أن ينظروا في تحسين حياة العمال كمبدأ مهم.

يتبع...