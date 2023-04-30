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٣٠‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ١:٥٤ م

اجتماع لوزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر وسوريا في الأردن غدا

اجتماع لوزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر وسوريا في الأردن غدا

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية اليوم الأحد، استضافة عمان لاجتماع يضم وزراء خارجية السعودية ومصر والعراق وسوريا، غدا الإثنين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكدت وزارة الخارجية الأردنية، استضافتها غداً الاثنين، اجتماعاً لوزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية وجمهورية العراق وجمهورية مصر العربية مع وزير خارجية الجمهورية العربية السورية.

وقال البيان: "يأتي الاجتماع استكمالاً للاجتماع التشاوري لدول مجلس تعاون الخليج (الفارسي) والأردن والعراق ومصر، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في جدة يوم 14 نيسان 2023".

وأوضح أن هذا الاجتماع يبني على "الاتصالات التي قامت بها هذه الدول مع الحكومة السورية وفي سياق طروحاتها، والمبادرة الأردنية للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية".

/انتهى/

رمز الخبر 1932784

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