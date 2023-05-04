الكيان الصهيوني سيدفع ثمن استشهاد الشيخ خضر عدنان غالياً

وأفادت وكالة مهر للانباء، أن المجمع أدان جريمة الكيان الصهيوني في اعتقال الشيخ خضر منذ الخامس من شباط الماضي وابقائه فيما يسمى الاعتقال الاداري دون توجيه أي تهمة، وبعد 86 يوما من الاضراب عن الطعام رحل الشهيد مظلوما دون أن تبادر سلطات الاحتلال لعلاجه أو اطلاق سراحه.

ولفت البيان إلى أن الكيان الصهيوني شدد من ضغوطه على الفلسطينيين وقتلهم من أجل التغطية على ازماته الداخلية التي باتت تنذر بقرب نهايته .

وأكد بيان مجمع الصحوة الاسلامية، على أنه مما لاشك فيه ان الكيان الصهيوني الظالم سيواجه قريبا الرد الموجع للمجاهدين الفلسطينيين في الميدان، وسيدفع ثمنا باهضا لجريمته التي ادت الى استشهاد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي الشيخ خضر عدنان.

وتقدم المجمع بالتعزية والتبريك للشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة ورفاق وعائلة الشهيد الكبير ، مؤكدا وقوفه الى جانب المقاومة الفلسطينية التي تجاهد لتحرير القدس والقضاء على الكيان الصهيوني الارهابي.

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