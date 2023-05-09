الولایات المتحدة تمدد العقوبات ضد سوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن الرئيس الأميركي جو بايدن في رسالة الى الكونغرس الأمريكي، قرار تمديد العقوبات المعروفة بـ"قانون قيصر" ضد سوريا لعام آخر،وذلك بعد إعلان الجامعة العربية عودة دمشق لشغل مقعدها.

وجاء في الرسالة أن "الرئيس سيمدد حالة الطوارئ إلى ما بعد الحادي عشر من مايو 2023، وستنظر في إجراءات الحكومة السورية لتحديد ما إذا كانت ستستمر أو تنهي حالة الطوارئ الوطنية هذه في المستقبل".

وأعرب بايدن عن مخاوف أمريكا من النظام السوري قائلا:"إن تصرفات "نظام الأسد" ما تزال تشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".

وللإشارة كانت الجامعة العربية جمدت عضوية دمشق في مارس/آذار 2011 وأعادت عضويتها في 19 مايو/أيار الجاري.

/انتهی/