وزير الخارجية الإيراني يجري مباحثات مع نظرائه الفنزويلي والدنماركي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيرانية، ناقش مع وزير خارجية الدنمارك، آخر تطورات العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.

وفي اتصال هاتفي مساء الأحد، اعتبر وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان، العلاقات التاريخية بين أيران والدنمارك رصيدا كبيرا لكلا الجانبين، وأكد على ضرورة مواجهة التحديات القائمة وتطوير العلاقات بينهما.

من جانبه أعلن وزير خارجية الدنمارك لارس لوك راسموسن مرة أخرى معارضته الشديدة لإهانة القرآن الكريم وأدان مثل هذه الأعمال.

واتفق الطرفان في هذا الاتصال على إنشاء آلية لتعزيز المشاورات القنصلية بين البلدين.

وفي سياق متصل تباحث وزيرا خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية وفنزويلا حول المزيد من تطوير التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.

وأجرى وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان محادثة هاتفية مساء الاحد مع نظيره الفنزويلي إيفان خيل بشأن آخر التطورات في العلاقات الثنائية المتنامية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب الطرفان في هذه المحادثة عن أملهما في أن يتخذ البلدان خطوات جادة وبناءة لتوسيع وتقوية التعاون وزيادة الاتصالات مع الجهود المنسقة بين البلدين.

وكان تطوير التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين أحد الموضوعات التي طرحت في هذه المحادثة.

/انتهى/