قائد الثورة يعين شمخاني عضوا في مجمع تشخيص مصلحة النظام ومستشاراً سياسياً للقيادة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد الثورة الإسلامية، الامام الخامنئي(دام ظله) أصدر مرسوم بتعيين الأدميرال علي شمخاني عضوا في مجمع تشخيص مصلحة النظام ومستشارًا سياسيًا للقيادة.

وسأل قائد الثورة الله تعالى التوفيق للأدميرال علي شمخاني، في مهمته الجديدة.

وأصدر الرئيس الايراني، السيد ابراهيم رئيسي اليوم الاثنين، مرسوما رئاسي عين فيه العضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام ورئيس المركز الاستراتيجي لحرس الثورة الإسلامية، العميد على أكبر أحمديان امينا للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ، خلفا للأدميرال على شمخاني.

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