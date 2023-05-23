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٢٣‏/٠٥‏/٢٠٢٣، ١:١٥ م

باكستان ... مقتل 6 اشخاص من عناصر أمن في اقتحام مسلحين لمنشأة الطاقة

باكستان ... مقتل 6 اشخاص من عناصر أمن في اقتحام مسلحين لمنشأة الطاقة

أعلنت الشرطة الباكستانية، اليوم الثلاثاء، أن مسلحين اقتحموا منشأة لاستخراج الغاز والنفط في شمال غرب البلاد، مما أسفر عن مقتل أربعة من رجال الشرطة واثنين من الحراس الخاصين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مسؤول بالشرطة عرفان خان لرويترز إن الهجوم وقع في وقت متأخر من يوم الاثنين واستمر لعدة ساعات حتى الساعات الأولى من صباح الثلاثاء في منطقة هانغو قرب الحدود مع أفغانستان.

وأعلنت الحكومة الباكستانية، الثلاثاء، إصابة تسعة أشخاص، من بينهم خمسة من أفراد الأمن، بجروح في هجوم انتحاري في ميرالي تهسيل، شمال غرب باكستان.

ونقلت صحيفة “دون” الباكستانية – على موقعها الإلكتروني – عن المسؤولين قولهم: إن انتحاريًا استهدف عربة لقوات الأمن بالقرب من قرية (إيدك)، مما أدى إلى إصابة تسعة أشخاص بينهم خمسة من رجال الأمن.

وذكر المسؤولون أن القوات الأمنية طوقت المنطقة وبدأت بالبحث عن المتورطين في الحادث. وأثناء نقل الجرحى جواً، مما يشير إلى أن اثنين منهم في حالة حرجة، تم نقلهم إلى المستشفى العسكري المشترك في بانو.

/انتهى/

رمز الخبر 1933473

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