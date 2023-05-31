الأناضول: الولايات المتحدة تنشر منظومة صواريخ "هيمارس" شرقي سوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بحسب تلك المصادر، فإن "الجيش الأمريكي أرسل منظومة "هيمارس" إلى الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني في محافظة دير الزور"، مبينة أن المنظومة "تم إرسالها إلى القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي وقاعدتها في حقل كونكو للغاز الطبيعي".

و"هيمارس" منظومة صاروخية متحركة تستخدم لتنفيذ ضربات دقيقة على الأهداف البعيدة، وطورتها شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية.

وذاع صيت هذه المنظمومة بعد تسليمها للقوات الأوكرانية التي تستخدمها لقصف أهداف أغلبها مدنية في دونباس من مسافات بعيدة.

ويقول الجيش الأمريكي إنها مصممة لإطلاق أحدث الذخائر الدقيقة التي تتراوح بين 15 إلى 499 كيلومترا، ويشمل ذلك الصواريخ الدقيقة من نوع GMLRS وهي ضمن طراز MLRS التي يصل مداها إلى أكثر من 70 كيلومترا.

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