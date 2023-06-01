الوكالة الدولية للطاقة الذرية تغلق ملفاً مزعوما ضد ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مصادر مقربة من الكيان الصهيوني قد زعمت مرارًا وتكرارًا أن موقع مريوان هو أحد المواقع النووية الإيرانية السرية التي تعمل على تصنيع الأسلحة.

وبحسب نسخة من هذا التقرير ، زعمت وكالة رويترز أن الوكالة ذكرت في تقريرها الجديد أن هذه المنظمة الدولية أعادت تثبيت بعض معدات المراقبة التي أمرت إيران بتفكيكها العام الماضي.

ومن بين المعدات التي تم تركيبها كاميرات مراقبة لموقع في أصفهان تصنع فيه أجزاء أجهزة الطرد المركزي.

بالإضافة إلى ذلك ، في هذا التقرير السري الذي صدر للدول الأعضاء في مجلس محافظي الوكالة الذرية ، ورد أنه تم تركيب معدات المراقبة في مركزي التخصيب المعلن عنهما.

وجاء في جانب من التقرير ، تنتظر الوكالة الذرية تفاعل إيران لمعالجة مختلف القضايا ، بما في ذلك تركيب المزيد من معدات المراقبة.

كما كتبت وكالة أسوشيتد برس للأنباء في نسختها من هذا التقرير أن إيران استجابت لاثنين من طلبات الوكالة الدولية الطاقة الذرية.

يذكر في هذا التقرير أن تفسيرات إيران حول جزيئات اليورانيوم بتخصيب 84٪ لا تتعارض مع التقييمات التي أجراها مفتشو هذه المنظمة الدولية.

وجاء في جزء من التقرير: "أبلغت الوكالة إيران أنه بعد تقييم البيانات توصلت إلى استنتاج مفاده أن المعلومات المقدمة لا تتعارض مع تفسيرات إيران ، وليس لدى الوكالة أي أسئلة أخرى بهذا الصدد في هذه المرحلة. "

وجاء في هذا التقرير أن "دولة عضوة أخرى" قامت بتشغيل منجم في هذه المنطقة بين ستينيات وسبعينيات القرن الماضي. وكتبت وكالة أسوشيتد برس أنه ليس من الواضح أي دولة عضو شاركت في مثل هذا النشاط هنا.ش

وقالت جمهورية إيران الإسلامية إن جزيئات اليورانيوم التي تم العثور عليها قد تكون مرتبطة بـ "أدوات ومعدات مختبرية" يستخدمها عمال المناجم في الموقع. ووصفت الوكالة النووية رد إيران بأنه "تفسير محتمل".

وجاء في التقرير: "الوكالة ليس لديها حاليا أسئلة أخرى حول جزيئات اليورانيوم المنضب الموجودة في ماريفان ، وهذه القضية لم تعد من بين القضايا المتبقية في هذه المرحلة".

وأوضح التقرير أن التقديرات تفيد بزيادة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بمقدار 983.7 كيلوجرام منذ التقرير الفصلي الأخير إلى 4744.5 كيلوجرام، ويشتمل مخزون إيران على 114.1 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60٪ .

/انتهى/