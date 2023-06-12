كييف تدعو الغرب إلى إنشاء "تحالف جوي"

وأفادت وكالة مهر للأنباء انه جاء في بيان وزارة الدفاع الأوكرانية "خلال الاجتماع سنناقش تفاصيل التحالف الجوي وفي هذه الحالة نتحدث عن تدريب الطيارين وليس فقط الطيارين ولكن أيضا الفنيين والمهندسين الذين سيشاركون في صيانة الطائرات. إنها مسألة معقدة للغاية. وستتم مناقشة قضايا جوهرية مع وزارات الدفاع في هولندا والدنمارك والولايات المتحدة ودول أخرى انضمت إلى هذا التحالف".

بالإضافة إلى ذلك، وفقا لريزنيكوف، ستثير كييف في الاجتماع قضايا تعزيز الدفاع الجوي وقذائف الذخيرة والمدفعية. كما أعرب الوزير الأوكراني عن أمله في فتح محاور لإصلاح المعدات وتجهيزها على أراضي أوكرانيا وفي البلدان الحدودية.

وعُقدت عدة اجتماعات لمجموعة الاتصال بشأن دعم أوكرانيا من دول الناتو وحلفائها في وقت سابق في قاعدة "رامشتاين" الجوية في ألمانيا، كما نوقش توريد الأسلحة والمعدات العسكرية إلى كييف فيها.

وتعد قاعدة رامشتاين الجوية معقلا للقوات الجوية الأمريكية شمالي ألمانيا، ومقرا للقوات الجوية الأمريكية في أوروبا (القوات الجوية الأمريكية في أوروبا ، USAFE) وأحد قواعد الناتو، وتقع بالقرب من بلدة رامشتاين في ولاية راينلاند بالاتينات الفيدرالية.

كما تعد القاعدة أكبر معقلا للقوات الجوية الأمريكية خارج الولايات المتحدة. ويتمركز في القاعدة نحو 15 ألف عسكري ويعمل حوالي 30 ألف متخصص مدني.

وقال قائد البحرية للحرس الثوري الإيراني: في زمن طاغوت لم نجرؤ على سؤال السفن التي دخلت مياهنا عن سبب دخولها مياهنا ، ولكن اليوم 6 دول هي إنجلترا وأمريكا وفرنسا ونيوزيلندا وأستراليا. ، يسمح لهم بدخول مياهنا ، وليس لديهم مياه إيران ، فعند دخولهم يدخلون بسرعة مياه جيرانهم ، وهذا يعني السلطة.

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