وزير البناء الروسي: يمكن لإيران توفير جزء كبير من احتياجات روسيا في مجال صناعة البناء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير البناء والإسكان والخدمات الاجتماعية في روسيا، في إشارة إلى الجودة العالية لإنتاج الشركات الإيرانية في مجال مواد ومنتجات البناء: إنني على يقين من أن الشركات الإيرانية يمكنها توفير جزء كبير من احتياجات روسيا في مجال صناعة البناء.

جاءت تصريحات إيريك فايزولين اليوم الجمعة في لقاء مع وزير الطرق والتنمية العمرانية مهرداد بذرباش، على هامش منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي السادس والعشرين في روسيا.

وفي إشارة إلى تعزيز العلاقات بين موسكو وطهران في جميع المجالات ، قال وزير البناء والإسكان والخدمات الاجتماعية في روسيا: إن القدرات العلمية والإنتاجية والصناعية القائمة في البلدين يمكن أن تلبي الاحتياجات بشكل جيد.

وأشار فايزولين إلى الجودة العالية لمنتجات البناء الإيرانية وقال: وقعت شركات روسية العديد من العقود مع شركات إيرانية في السنوات الأخيرة وتبادل البضائع في هذا المجال في اتجاه تصاعدي.

كما أشار وزير الطرق والتنمية العمرانية في هذا الاجتماع إلى عزم الحكومة على تطوير البنية التحتية الأساسية في البلاد، وخاصة الإسكان.

كما دعا بذرباش إلى تعزيز التعاون وتنفيذ المشاريع المشتركة في مجال البناء.

وزير الطرق والتنمية العمرانية، الذي توجه صباح الخميس إلى مدينة سانت بطرسبرغ الروسية بهدف المشاركة في المنتدى الاقتصادي الدولي السادس والعشرين، كان قد عقد اجتماعات على هامش هذا المنتدى بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين إيران والدول الاخرى.

الاجتماع المشترك لوزير الطرق والتنمية العمرانية مع مساعد رئيس روسيا وثلاثة من محافظي منطقة نهر الفولغا في هذا البلد، ركز مع متابعة خطة إطلاق شركة ملاحية مشتركة، وتوسيع التجارة والترانزيت بين البلدين، وربط السكك الحديدية اليومية على حدود كازاخستان واقتراح إنشاء محور نهري في ثلاثة موانئ روسية.

كما التقى مهرداد بذرباش، النائب الأول لرئيس وزراء روسيا يوم امس الخميس على هامش منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي ، حيث ناقش الطرفان موضوع الاسراع ببناء خط سكة حديد رشت - استارا باعتباره الحلقة المفقودة من الجزء الغربي لممر الشمال - جنوب .

وقبل هذا الاجتماع، التقى وزير الطرق الايراني ماكسيموفيتش رئيس وأعضاء لجنة النقل بمجلس الدوما الروسي، الذين أكدوا على تعزيز التعاون بين إيران وروسيا في المجالات التنفيذية والتشريعية.

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