مجلس الشعب السوري: محاولات الاحتلال السطو على أراضي الجولان انتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد مجلس الشعب أن ممارسات كيان الاحتلال بحق أهلنا في الجولان السوري المحتل، والمتمثلة بمحاولات السطو على آلاف الدونمات الزراعية عبر إقامة المزيد من التوربينات الهوائية انتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية.

وحسب وكالة "سانا" السورية قال المجلس في بيان: “إن السلوكيات العنصرية التي تستمر قوات الاحتلال الصهيوني الغاشم باتباعها هي امتداد لسلسلة الممارسات العدوانية الإجرامية المتكررة بحق أهلنا في الجولان المحتل ومحاولات يائسة لتغيير بنيته السكانية والديموغرافية والجغرافية لجذب المزيد من قطعان الصهاينة والمستوطنين في انتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية، وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 لعام 1981 الذي اعتبر فيه قرار كيان الاحتلال بفرض قوانينه وولايته وإدارته على الجولان لاغياً وباطلاً”.

وأشار البيان إلى أن كل ذرة من تراب الجولان جزء لا يتجزأ من أرض سورية، مجدداً الوقوف الدائم بالوسائل كافة إلى جانب أبناء الجولان حتى استعادة كامل ترابه وعودته غير منقوص إلى الوطن الأم سورية.

وختم المجلس بيانه بتوجيه التحية إلى أهالي الجولان السوري المحتل الصامدين الصابرين وهم يتصدون بكل قوة وبسالة لآلة الاحتلال واعتداءاتها ولأسرى الجولان في سجون الاحتلال، مؤكداً أن بطولات أهلنا الميامين في الجولان عنوان للأحرار والمناضلين في وجه الطغيان والاحتلال.

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