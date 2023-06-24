طهران تستضيف اجتماع التراث غير المادي لمركز اسيا وغربها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سيعقد الاجتماع الخامس لمجلس محافظي مركز حماية التراث الثقافي غير المادي في غرب ووسط آسيا بعد يومين (26 و27 يونيو ) في طهران.

وسيعقد الاجتماع في فندق "لاله" بطهران يومي الاثنين والثلاثاء 26 و 27 يونيو 2023.

ويهدف الاجتماع الى مناقشة وتبادل الآراء حول بعض الإجراءات التنفيذية، والموافقة على بعض القضايا المنصوصة عليها في النظام الأساسي والاتفاقية المبرمة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية واليونسكو، الى جانب انتخاب رئيس مجلس المحافظين، واختيار خبراء المجلس لمدة أربع السنوات القادمة وتبادل الآراء حول برامج المجلس لعامي 2023-2024 والموافقة النهائية عليها.

ويضم مجلس محافظي مركز حماية التراث الثقافي غير المادي في غرب ووسط آسيا حاليًا أحد عشر عضوا، وهم سوريا وقرغيزيا وأرمينيا وطاجيكستان وإندونيسيا والهند ولبنان وتركيا وأفغانستان وكازاخستان وإيران.

وتم افتتاح مركز الدراسات الإقليمية لحماية التراث الثقافي غير المادي في غرب ووسط آسيا تحت إشراف اليونسكو (مركز طهران للتراث غير المادي) رسميًا في 10 نوفمبر 2012.

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