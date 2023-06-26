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٢٦‏/٠٦‏/٢٠٢٣، ٩:٢٩ ص

قطر تعلن رفع آخر القيود المتعلقة بجائحة كوفيد-19

قطر تعلن رفع آخر القيود المتعلقة بجائحة كوفيد-19

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، اليوم الاثنين، رفع آخر القيود المتبقية التي تم فرضها وسط جائحة كوفيد-19، بما في ذلك ارتداء الكمامات في المرافق الطبية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، اليوم الاثنين، رفع آخر القيود المتبقية التي تم فرضها وسط جائحة كوفيد-19، بما في ذلك ارتداء الكمامات في المرافق الطبية.

وقالت الوزارة على تويتر، "لم يعد يُطلب من موظفي مؤسسات خدمة العملاء ارتداء الكمامات أثناء العمل. لم يعد مطلوبًا من الجمهور ارتداء الكمامات عند دخول المستشفيات والمراكز الصحية ومنشآت الرعاية الصحية الأخرى".

وذكّرت الوزارة الجمهور بضرورة تجنب زيارة المرضى الذين يعانون من أعراض التهابات الجهاز التنفسي، مثل ارتفاع درجة الحرارة أو السعال في المستشفى.

خلال الوباء، طبقت قطر بعض الإجراءات التقييدية الأكثر صرامة وتم ممارسة التعلم عن بعد في المدارس حتى بداية العام الدراسي الحالي.

/انتهی/

رمز الخبر 1934389

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