برلماني إيراني: نتوقع أن تتعاون حكومة العراق في إصدار جواز سفر خاص بالأربعين في هذا العام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال إبراهيم رضائي ردا على نفي أنباء الاتفاق بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق على إصدار وزارة الداخلية العراقية لجواز الأربعين الخاص: إن الحكومة العراقية تعاونت جيد إلى حد ما مع الجمهورية الإسلامية الايرانية في مجال تسهيل زيارة الاربعين من الماضي وحتى اليوم .

وقال: نتوقع نفس الشيء من العراق في الأربعين هذا العام، لأن هذا العام هو العام الأول الذي يمكننا أن نقول فيه أننا خلصنا بالكامل من فيروس كورونا، وبالطبع نتوقع المزيد من الناس أكثر من السنوات السابقة وحتى في السنوات التي سبقت كورونا لزيارة الاربعين.

وصرح عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالمجلس الشورى الإسلامي: قد لا يكون من الممكن لبعض الأشخاص الراغبين في المشاركة في مراسم الأربعين لهذا العام أن يقوموا بسرعة بإعداد المستندات اللازمة واستكمال جميع إجراءات التسجيل والجوازات الدائمة. ومن ناحية أخرى فلسفة منح جواز سفر خاص بالأربعين هي للأشخاص الذين ليس لديهم جواز سفر، وإذا تم إصدار هذا الجواز لهم فهو فقط للمشاركة في ملحمة الأربعين الكبرى.

وأكدرضائي نتوقع من الحكومة العراقية أن تتعاون معنا هذا العام كما تعاونت معنا بشكل جيد في الاعوام الماضية في هذا المجال ونقدر جهودهم في مجال منح جوازات السفر الخاصة للأربعين، حتى لا يقع الزوار الإيرانيون في مشاكل هذا العام.

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