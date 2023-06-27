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٢٧‏/٠٦‏/٢٠٢٣، ٦:٠٨ م

في زيارة لتطوير الدبلوماسية البحرية.. مدمرة روسية ترسو في ميناء أنزلي شمال إيران

في زيارة لتطوير الدبلوماسية البحرية.. مدمرة روسية ترسو في ميناء أنزلي شمال إيران

رست سفينة روسية قاذفة للصواريخ تُدعى ماخاتش كالا (محج قلعة) في ميناء أنزلي في المنطقة الرابعة التابعة لبحرية الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن سفينة روسية قاذفة للصواريخ تُدعى ماخاتش كالا (محج قلعة) رست اليوم الثلاثاء، في ميناء أنزلي في المنطقة الرابعة التابعة لبحرية الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

والغرض من هذه الزيارة هو تنفيذ قرارات اللجنة المشتركة للتعاون العسكري بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا، وكذلك المباحثات بين القوات البحرية للبلدين، وإجراء زيارات الموانئ ورفع مستوى العلاقات بين البلدين في القطاع البحري وتطوير الدبلوماسية البحرية للبلدين.

وسيجري طاقم السفينة، لقاء قائد الأسطول الشمالي، وزيارة مدينة بندر أنزلي والمنطقة الحرة لهذه المدينة، وإجراء مسابقات رياضية وإجراء مسابقات passex.

/انتهى/

رمز الخبر 1934452

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