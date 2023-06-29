حشود مليونية من أبناء الشعب الإيراني يؤدون صلاة عيد الاضحى المبارك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وبالعاصمة طهران، اقيمت صلاة عيد الاضحى في "جامعة طهران" بإمامة عضو مجلس صيانة الدستور "اية الله السيد احمد خاتمي".

وفتحت ابواب "الجامعة" امام حشود المصلين منذ الساعة السادسة صباحا اليوم، حيث تخللت مراسم الصلاة برامج دينية وثقافية خاصة بعيد الاضحى المبارك.

وكذلك في مشهد المقدسة - مركز محافظة خراسان الرضوية (شرق البلاد) ايضا، اقيمت صلاة عيد الاضحى، بإمامة ممثل الولي الفقيه لدى المحافظة "اية الله السيد احمد علم الهدى".

و اقيمت مراسم صلاة العيد في محافظتي خراسان الشمالية والجنوبية، بمدنها ومناطقها المختلفة التي تحتضن المواطنين من اهل السنة الى جانب اخوانهم الشيعة.

وبمحافظة كردستان (غربي البلاد) ايضا اقيمت صباح اليوم الخميس صلوات عيد الاضحى داخل المساجد والمصليات والحسينيات بمشاركة الاف المواطنين الاكراد سنة وشيعة.

ومدينة قم المقدسة (جنوبي العاصمة)، كغيرها المحافظات والمدن الايرانية، شهدت صباح اليوم مراسم صلاة عيد الاضحى المبارك بامامة "اية الله سعيدي" سادن مرقد السيدة فاطمة المعصومة بنت الامام موسى الكاظم (عليهما السلام).

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