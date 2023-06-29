الرئيس الإيراني يتلقى التهاني من قادة مسلمين بعيد الأضحى المبارك

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه وبمناسبة عيد الاضحى المبارك، تلقى رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله إبراهيم رئيسي اليوم الخميس التهاني في محادثات هاتفية منفصلة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وسلطان عمان هيثم بن طارق ورئيس وزراء باكستان شهباز شريف.

وبالمقابل هنأ آية الله رئيسي، الرئيس التركي وسلطان عمان ورئيس الوزراء الباكستاني وشعوب بلدانهم لمناسبة عيد الضحى المبارك، مؤكدا على تعزيز التعاون الشامل بما يخدم مصلحة الشعوب.

وأقيمت صباح اليوم الخميس، صلاة عيد الاضحى المبارك، في مختلف المحافظات الايرانية ومدنها وقراها، بمشاركة ملايين من ابناء الشعب الايراني المؤمن وبمختلف مذاهبهم.

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