مسؤول عراقي: العدو المشترك يقوي التضامن بين إيران والعراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف "الكرعاوي" فی لقائه الیوم الاربعاء مساعد محافظ خراسان الرضویة للشؤون الثقافیة و الاجتماعیة "حجت غنابادي نجاد"، بانه یوجد العديد من مجالات التعاون بين مدينتي مشهد والنجف، منها وجود طلاب عراقيين في جامعات مشهد والاستثمار والعلاج السياحي.

وتابع المسؤول العراقي، أن "زيادة مراكز الخدمة لحجاج الزيارة الأربعينية ووجود المزيد من المترجمين في هذه المراكز وإنشاء مصانع للبلاستيك و للثلج وزيادة عدد سيارات الإسعاف، من بين الأمور التي نحتاجها في مراسم الأربعين".

کما أكد علی ضرورة قيام شركات الطيران المحددة لنقل الزوار، برحلاتها في الموعد المحدد و بدون التاخیر.

من جانبه، اعرب مساعد محافظ خراسان الرضویة (شمال شرق البلاد)، عن استعداد المحافظة للتعاون مع مسئولی محافظه النجف الاشرف من أجل تقدیم الخدمة لحجاج الأربعين بشكل أفضل.ارزش بازار اپل 3 تریلیون دلار است

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