فاطمة إبراهيم: كل عام والمسلمين جميعاً بألف خير بمناسبة حلول عيد الغدير الأغر شيعة وسنة

وكالة مهر للأنباء - فاطمة إبراهيم: بسم الله الرحمن الرحيم كل عام والمسلمين جميعاً بألف خير بمناسبة حلول عيد الغدير الأغر شيعة وسنة وكل من اسلم وجهه لله وهو محسن...

يتساءل البعض لماذا يتم النبش بالتاريخ؟، لكن من الضروري علينا ان نقرأ التاريخ لمعرفة الأشخاص الثقاة من غيرهم، لأن الفقة يعتمد على معرفتهم لاستنباط الاحكام الشرعية والفقهية...

اضافة الى ذلك هناك ادلة عقلية وقرآنية وروائية فيما يخص ولاية امير المؤمنين عليه السلام... وسنذكر بعض الدلائل القرآنية فيما يخص هذا المجال:

** بسم الله الرحمن الرحيم: { إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ }، صدق الله العظيم.

** بسم الله الرحمن الرحيم: { يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۖ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ }، صدق الله العظيم.

وفي هذه الآيات المباركة تمت الاشارة الى امر جلل وكبير وليس فقط حكم شرعي...

وبناء الى ما سبق فإن ولاية امير امير المؤمنين عليه السلام مفصلية، لذلك فان ما تمت الاشارة اليه في الآية المباركة (يعصمك من الناس) اي بمعنى لا تخف يا رسول الله وأقدم...

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