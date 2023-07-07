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٠٧‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ٧:٥٧ م

بالفيدئو..ساحة الامام الحسين(ع) في طهران وبداية "ضيافة 10كم" بمناسبة عيد الغدير

بالفيدئو..ساحة الامام الحسين(ع) في طهران وبداية "ضيافة 10كم" بمناسبة عيد الغدير

شاهدوا بالفيدئو التالي انطلاق حفل "ضيافة 10كم" بمناسبة عيد الغدير من ساحة الإمام الحسين في شرق طهران.

تحميل 53 MB

رمز الخبر 1934752

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