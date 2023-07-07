https://ar.mehrnews.com/news/1934752/ ٠٧/٠٧/٢٠٢٣، ٧:٥٧ م رمز الخبر 1934752 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٠٧/٠٧/٢٠٢٣، ٧:٥٧ م بالفيدئو..ساحة الامام الحسين(ع) في طهران وبداية "ضيافة 10كم" بمناسبة عيد الغدير شاهدوا بالفيدئو التالي انطلاق حفل "ضيافة 10كم" بمناسبة عيد الغدير من ساحة الإمام الحسين في شرق طهران. تحميل 53 MB انطلاق ضيافة 10 كم رمز الخبر 1934752 کپی شد محتوى ذات صلة بالصور...اقامة "ضيافة 10 كم" بمناسبة عيد الغدير في جميع المحافظات الإيرانية فاطمة إبراهيم: كل عام والمسلمين جميعاً بألف خير بمناسبة حلول عيد الغدير الأغر شيعة وسنة شاهد بالفيدئو...أطفال في مترو أنفاق طهران يؤدون نشيدا في مديح الامام علي(ع) انطلاق "ضيافة 10 كم" بمناسبة عيد الغدير الأغر في طهران+الصور شاهد.. التبرع بأداوت الألعاب للأطفال المحرومين في "ضيافة 10كم" بمناسبة عيد الغدير سمات ضيافة 10 كم بمناسبة عيد الغدير ضيافة 10 كيلومترات الامام العلي(‘ع) طهران
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