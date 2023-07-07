بالصور...اقامة "ضيافة 10 كم" بمناسبة عيد الغدير في جميع المحافظات الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه منذ أيام قليلة نرى مجهودًا عظيما في جميع انحاء إيران لتنظيم حفلة ضخمة ومهمة بمناسبة عيدالغدير الأغر، والجميع يريد لعب دور في تنظيم هذا الاحتفال بأي شكل من الأشكال.

حضرت مجموعات كبيرة من الناس للعمل على شكل حركات شعبية للاحتفال بعيد الغدير الذي انتخب فيه اميرالمؤمنين علي بن ابيطالب(ع) كوصي نبي الرحمة محمد(ص)، وقد نزل الجميع إلى الميدان بقدر إمكانياتهم وفي مجال عملهم.

بعض الناس اقاموا مواكب مختلفة في المدن ووزعوا الزهور والفواكه والحلويات بين الناس ، والبعض الآخر يشتغل في الطبخ وتوزيع الطعام على المحرومين والفقراء، والبعض الآخر يقدم خدمات طبية وتعليمية وترفيهية حسب مهنتهم في المناظق المختلفة.

وفي "ضيافة 10 كم" بمناسبة عيد الغدير التي تقام من الساعة 18:00 حتى الساعة 22:00 بتوقيت ايران، تقدم برامج مثل توزيع الطعام، اجراء الأناشيد، بث الموسيقى و برامج الفرحة، والأكشاك الثقافية والخطب الدينية واقامة مدينة الألعاب.

ان وكالة مهر للأنباء على تغطية مستمر للأخبار متعلقة بالاحتفالات الخاصة لعيد الغدير في المحافظات المختلفة.

صور متعددة من حفل "ضيافة 10كم" بمناسبة عيد الغدير في محافظات مختلفة للبلاد

/انتهى/