السفیر الإيراني ومسؤول آذربيجاني ينقاشان اوضاع السجناء الإيرانيين في باكو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى باكو مع نائب وزير الخارجية الآذربيجاني في الشؤون القنصلية، وبحث معه أحدث التطورات في العلاقات الثنائية وخاصة في مجال الشؤون القنصلية و الايرانيين المقيمين في جمهورية اذربيجان واوضاع السجناء في باكو.

تجدر الإشارة إلى أن الغالبية العظمى من السجناء الإيرانيين في آذربيجان الذي يبلغ عددهم حوالي 200 شخصا، أدينوا بجريمة نقل المخدرات بسبب الإهمال الشخصي أو الإهمال من قبل عصابات المخدرات على جانبي الحدود.

وفي وقت سابق ، قام السيد عباس موسوي برفقة مسؤولي القسم القنصلي بسفارة بلادنا لدى باكو، باللقاء مع 30 مواطنًا إيرانيًا في أحد السجون المجاورة لباكو.

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