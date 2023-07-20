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٢٠‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ١١:٠٣ ص

كتائب القسام: سيكون أسرانا على موعد قريب مع الحرية

كتائب القسام: سيكون أسرانا على موعد قريب مع الحرية

أكدت كتائب الشهيد عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة حماس، في رسالة للأسرى في سجون الاحتلال، أن أوراق معركة العصف المأكول لا تزال مفتوحة، وسيكون أسرانا على موعد قريب مع الحرية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، الكتائب قالت في بيان صحفي، مساء أمس الأربعاء، إن "العصف المأكول" أطول معاركنا مع العدو وأكثرها إثخانا في العدو، وفيها قاتلناه فوق الخطوط واعتلينا آلياتهم ودسنا كبرهم.

وأكدت الكتائب أن "سيف القدس" شكلت منعطفا مهما في صراعنا مع المحتل، وفرضنا واقعا مختلفا على الأرض، ورسخت مبدأ الترابط بين الجبهات.

وشددت على أن المعركة أثبتت "أن المقاومة راشدة تعتمد مبدأ المراكبة وتواصل الاعداد فيما تيسر لها في ظل حصار مطبق، تحفر في الصخر وتصنع سلاحها في أيديها".

وأوضحت الكتائب أن أهم مفاعيل معارك غزة إظهار المعدن النفيس لأهلنا في الضفة والقدس والداخل المحتل، واستفزاز الطاقات الجبارة الكامنة في صدورهم.

وأشارت إلى أن "سلاح غزة أكثر تطوراً، وما ينتظر المحتل إزاء أي حماقة هو أكبر مما يُقدر، فقد ولى الزمن الذي تكون فيه اليد العليا والكلمة الأولى والأخيرة للاحتلال".

رمز الخبر 1935154

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