الرئيس الإيراني يعرب عن تعاطفه مع باكستان حكومة وشعبا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بعث رئيس الجمهورية "اية الله السيد ابراهيم رئيسي"، رسالة الى رئيس الوزراء الباكستاني "شهباز شريف"، عزّى فيها حكومة وشعب هذا البلد، بضحايا التفجير الارهابي الذي استهدف مقاطعة باجور اليوم.

وكتب "رئيسي" الى "شهباز" في رسالة العزاء : انني اقدم المواساة والعزاء الى شخصكم والشعب الباكستاني الصديق والشقيق؛ معربا عن ادانتي لهذا العمل الارهابي الغاشم واؤكد بان هكذا ممارسات غير انسانية واجرامية، لن تؤدي سوى الى العار للضالعين والمحرضين عليها.

وقتل 39 شخصا على الأقل وجرح العشرات، الأحد، في تفجير انتحاري حدث خلال تجمع "حزب جمعية علماء الإسلام"، بشمال غرب باكستان.

ويعد الحزب الاسلامي المستهدف اثر هذا الحادث، أحد الشركاء في الائتلاف الحكومي ويتزعمه رجل دين نافذ؛ حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وكان أكثر من 400 من أعضاء وأنصار الحزب يتجمعون تحت خيمة عند وقوع التفجير.

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