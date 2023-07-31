الصين.. آلاف السكان يفرون من منازلهم في بكين بسبب الأمطار الغزيرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المركز الوطني للأرصاد الجوية بالصين إن هطول الأمطار الغزيرة تواصل في العاصمة، وعدة مناطق، مع تبدد الإعصار فوق شمال البلاد.

وبلغ متوسط هطول الأمطار في بكين خلال الليل 140.7 ملليمترا، وسجل الحد الأقصى لهطول الأمطار بمنطقة فانغشان وكان 500.4 ملليمتر وفقا لمرصد المدينة. ومن المتوقع أن تكون الأمطار أكثر غزارة اليوم بالمناطق الجنوبية والغربية.

ووفق وسائل الإعلام الرسمية، فإنه لم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات، لكن الأمطار الغزيرة أدت لتوقف العمل في أكثر من 4 آلاف موقع بناء، وتم فحص نحو 20 ألف مبنى للتأكد من عدم تعرضها لأضرار، بينما أغلقت المواقع السياحية بالمدينة.

ومع استمرار تراجع قوة الإعصار دوكسوري، حذر خبراء الأرصاد من اقتراب العاصفة المدارية "خانون" التي يتوقع أن تضرب الساحل الصيني المكتظ بالسكان هذا الأسبوع.

وأعربت السلطات الصينية عن خشيتها من أن تُلحق العاصفة خانون مزيدا من الأضرار بالمحاصيل الزراعية التي تعرضت بالفعل لهبوب الإعصار دوكسوري.

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