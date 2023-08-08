السفير الإيراني يحضر في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية في برلمان نيوزيلندا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فقد حضر سفير جمهورية إيران الإسلامية في ويلينغتون، رضا نظر أهاري اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والتجارة في البرلمان النيوزيلندي في 3 أغسطس 2023، بحسب "دعوة رسمية" من برلمان نيوزيلندا ووفقًا لعرف دعوة السفراء. وقد تم هذا الحضور بهدف توعية الرأي العام وشرح وجهات نظر جمهورية إيران الإسلامية، وقد لقي ترحيباً ورد فعلاً إيجابياً من قبل معظم أعضاء مجلس النواب اللجنة المذكورة، باعتبارها أهم لجنة في البرلمان النيوزيلندي الذي تتعامل مع العديد من القضايا الداخلية والخارجية، كما تم تخصيص جزء من اجتماع هذه اللجنة لموضوع إيران.

وفي هذا الاجتماع، تم طرح مواقف جمهورية إيران الإسلامية بشأن مختلف القضايا وقال اين ايران لديها ثقافة وحضارة قديمية، وقد اتخذت تجاه اعمال الشغب التي وقعت في العام الماضي والتي ادت الى استشهاد العشرات من قوات الشرطة والحراس سلوك عقلاني.

على الرغم من حسن النوايا والمبادرة البناءة لسفير بلادنا، إلا أن أحد الأشخاص الحاضرين تصرف بدافع ولأغراض شخصية وسياسية، وسعى إلى إثارة التوتر الأمر الذي لم يلقى الترحيب وقد فشل؛ لكنه أطلق شريط فيديو وأعلن فوزه بالاجتماع!

إن احترام عادات وقواعد حضور مثل هذه الحلقات هو السبيل الوحيد للحصول على فهم حقيقي وعادل للتطورات. على العكس من ذلك، فإن إحداث ضجيج وتوتر لن يؤدي إلا إلى سوء الفهم .

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