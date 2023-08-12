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١٢‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ٨:٤٥ م

اوبك... صادرات الغاز الايراني شهدت نموا بنسبة 60 بالمائة خلال العامين الماضيين

اوبك... صادرات الغاز الايراني شهدت نموا بنسبة 60 بالمائة خلال العامين الماضيين

تبين أحدث احصاءات اوبك، ان صادرات الغاز الايراني شهدت نموا بنسبة 60 بالمائة خلال العامين الماضيين، حيث احتلت بتصديرها 18.79 مليار متر مكعب المركز الـ18 بين مصدري الغاز على الصعيد العالمي.

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط، اوبك، في نشرتها الاحصائية السنوية، ان خالص صادرات ايران من الغاز في عام 2022، بلغ قرابة 18.79 مليار متر مكعب، بزيادة 2 بالمائة مقارنة مع العام الذي سبقه.

وفي عام 2021، صدرت ايران قرابة 18.42 مليار متر مكعب من الغاز اي بزيادة 59.9 بالمائة مقارنة بعام 2020.

وبذلك شهدت صادرات الغاز الايراني زيادة قرابة 62 بالمائة خلال العامين الماضيين، ففي عام 2020، بلغت صادرات ايران من الغاز قرابة 1.5 مليار متر مكعب.

ووفق هذه الاحصائية، فإن البلد الاكبر في صادرات الغاز عالميا كان اميركا، وتلتها روسيا وبعدها قطر، في حين احتلت ايران المركز 18 عالميا بين الدول المصدرة للغاز الطبيعي.

وبشكل عام، تم في عام 2022 تصدير ما مجموعه 1407 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي، اي بانخفاض نسبته 2.1 بالمائة مقارنة بالعام الذي سبقه.

وتشير الاحصائية ذاتها، ان ايران احتلت المركز الثالث في انتاج الغاز، والمركز الثاني في احتياطيات الغاز المكتشف في العالم.

/انتهى/

رمز الخبر 1935857

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