وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال أنطونوف: "هنا (في الولايات المتحدة) لا يستطيعون أن يفهموا أن المنتجات القاتلة للمجمع الصناعي العسكري الأمريكي يتم استخدامها بشكل رئيسي من قبل مجرمي كييف ضد المدنيين والمواقع المدنية".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تغرق أكثر فأكثر في المواجهة مع روسيا بأيدي أوكرانية وترسل دفعات جديدة من الأسلحة والأموال إلى نظام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وتأمل بأن يستمر النزاع الأوكراني لفترة طويلة.

وأكد زعيم حزب "الاتحاد الجمهوري الشعبي" الفرنسي، فرانسوا أسيلينو، أن "الولايات المتحدة تنزلق نحو الانهيار، لكنها لا تزال مستمرة في تقديم الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا".

المصدر: تاس

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