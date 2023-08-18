السفير الإيراني في العراق اعتبر تحركات الأمريكيين الأخيرة مناهضة للسلام في المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتبر سفير الجمهورية الإسلامية الايرانية في العراق محمد كاظم آل صادق ، التحركات الأخيرة للأمريكيين في المنطقة ، بأنها مقلقة ومناهضة للسلام والاستقرار في المنطقة.

واشار محمد كاظم آل صادق في لقاء مع سفير اليابان لدى العراق ، فوتوشي ماتسوموتو ، إلى التحركات الأخيرة للأمريكيين في المنطقة ، واعتبرها بأنها مقلقة ومناهضة للسلام والاستقرار في المنطقة.

وفي هذا الاجتماع ، وفي إشارة إلى الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الايراني إلى طوكيو ، قيم آل صادق العلاقات بين اليابان وإيران بانها آخذة في الاتساع.

وفي إشارة إلى ذكرى القصف الذري الاميركي على اليابان ، حيّا ذكرى ضحايا هذه الجريمة الرهيبة الكبرى التي ارتكبتها أمريكا.

وفي هذا الاجتماع ، رحب سفيرا الجمهورية الإسلامية الإيرانية واليابان في العراق ، أثناء استعراضهما لآخر التطورات الإقليمية والدولية ، بتزايد الدور الإقليمي للعراق.

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