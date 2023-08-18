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١٨‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ١٢:٥٩ م

السفير الإيراني في العراق اعتبر تحركات الأمريكيين الأخيرة مناهضة للسلام في المنطقة

السفير الإيراني في العراق اعتبر تحركات الأمريكيين الأخيرة مناهضة للسلام في المنطقة

اعتبر سفير الجمهورية الإسلامية الايرانية في العراق محمد كاظم آل صادق ، التحركات الأخيرة للأمريكيين في المنطقة ، بأنها مقلقة ومناهضة للسلام والاستقرار في المنطقة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتبر سفير الجمهورية الإسلامية الايرانية في العراق محمد كاظم آل صادق ، التحركات الأخيرة للأمريكيين في المنطقة ، بأنها مقلقة ومناهضة للسلام والاستقرار في المنطقة.

واشار محمد كاظم آل صادق في لقاء مع سفير اليابان لدى العراق ، فوتوشي ماتسوموتو ، إلى التحركات الأخيرة للأمريكيين في المنطقة ، واعتبرها بأنها مقلقة ومناهضة للسلام والاستقرار في المنطقة.

وفي هذا الاجتماع ، وفي إشارة إلى الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الايراني إلى طوكيو ، قيم آل صادق العلاقات بين اليابان وإيران بانها آخذة في الاتساع.

وفي إشارة إلى ذكرى القصف الذري الاميركي على اليابان ، حيّا ذكرى ضحايا هذه الجريمة الرهيبة الكبرى التي ارتكبتها أمريكا.

وفي هذا الاجتماع ، رحب سفيرا الجمهورية الإسلامية الإيرانية واليابان في العراق ، أثناء استعراضهما لآخر التطورات الإقليمية والدولية ، بتزايد الدور الإقليمي للعراق.

/انتهی/

رمز الخبر 1936015

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