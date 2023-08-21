إيران والعراق يؤكدان على تطوير التعاون الثنائي بشأن مكافحة المخدرات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أقيم اليوم الإثنين اجتماع أمني مشترك بين مدراء مكافحة المخدرات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق بحضور وزير الداخلية العراقي عبدالامير الشمري في مدينة كربلاء بالعراق.

وشدد الجانبان في هذا الاجتماع على منع انتشار المخدرات بين شعب البلدين ومكافحة هذه المخدرات، وناقشا سبل المواجهة مع تجارة المخدرات وتهريبها.

كما أكد الطرفان على تبادل المعلومات لإزالة التجارة الدولية وتهريب المخدرات بما يساعد على تعزيز استقرار أمن المجتمع وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال مكافحة المخدرات.

وأشار رئيس شرطة مكافحة المخدرات الإيراني العميد "ايرج كاكاوند" في هذا الاجتماع، إلى سياسات وأنشطة شرطة مكافحة المخدرات للمواجهة مع ظاهرة المخدرات المشؤومة، قائلا: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية في طليعة مكافحة تهريب وعبور المخدرات التي تأتي من دول الشرق حيث قدمت أربعة آلاف شهيد، وما يزيد عن 12 ألف معاق في هذا المجال.

ولفت كاكاوند إلى ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين .

بدوره أعلن رئيس شرطة مكافحة المخدرات العراقية "اللواء الزرقاني" خلال هذا الاجتماع عن استعداده لعقد دورات تدريبية متخصصة من قبل شرطة مكافحة المخدرات الإيرانية لضباط الشرطة العراقية.

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