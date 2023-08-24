مشاورات بين وزير الخارجية الإيراني ونظيره الهندي حول القضايا المشتركة 

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه خلال الاتصال الهاتفي، تبادل الطرفان وجهات النظر حول بعض القضايا المدرجة على جدول أعمال العلاقات الثنائية.

كما أجرى وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية والهند مشاورات بشأن قمة البريكس في جوهانسبورغ والقضايا المدرجة على جدول أعمال هذه القمة.

وتم خلال هذا الاتصال الهاتفي مناقشة وضع عضوية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في البريكس والأولويات التي تم طرحها في اجتماع قادة هذه المجموعة لقبول الأعضاء الجدد، فيما ثمّن الوزير الإيراني جهود الهند الإيجابية في هذا الصدد. .

كما أكد عبد اللهيان، على أهمية الاهتمام الجاد بطلب انضمام إيران إلى مجموعة البريكس بالتشاور مع وزراء خارجية الهند والصين وجنوب أفريقيا والبرازيل وروسيا.

وقبل ذلك، أجرى رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية محادثات مع رئيسي روسيا ورئيس وزراء الهند بهذا الصدد.

/انتهى/