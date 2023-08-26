دخول اول قطار حاويات روسي الى الاراضي الايرانية للعبور نحو السعودية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مدير جمارك محافظة كلستان (شمال ايران) شهريار شهرياري في تصريحات للصحفيين عصر اليوم ان هذا القطار الذي يحمل 36 حاوية اختار طريقا آخر لنقل السلع ضمن ممر شمال – جنوب وهو طريق "فارما تشوا" ومن ثم حدود آكيلا (تركمنستان) – اينجة برون (ايران).

واضاف : ان هذا الطريق يوفر امكانية خفض فترة نقل وايصال البضائع عدة ايام ويزيد فرص ارسال قطارات الحاويات من محطات القطارات في منطقة جنوب الاورال (في روسيا) نحو ميناء بندر عباس عبر الطريق السككي في منفذي حدود اينجة برون و سرخس الايرانيين.

وتابع شهرياري "ان خفض التعرفة الجمركية ساهم في خفض تكلفة ارسال البضائع عبر ممر شمال – جنوب الى النصف تقريبا".

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