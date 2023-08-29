وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل ثلاثة مختطفين عراقيين في إيران الى محافظة البصرة العراقية، بعد قيام الشرطة الايرانية بتحريرهم من خاطفيهم .

وقال مراسل السومرية، إن ثلاثة مختطفين وصلوا، مساء الاثنين، الى منفذ الشلامجة وهم من البصرة وواسط والناصرية.

وسبق أن أعلن ذوو أحد المختطفين العراقيين في إيران، قبل أيام، عن اطلاق سراحه واعتقال الخاطفين.

كما أعلن القنصل العام ل‍إيران في محافظة البصرة، عن تحرير "رهائن" بينهم عراقيون واعتقال الخاطفين.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، قيل إنه لعراقيين مختطفين في إيران طالب مختطفوهم بالفدية لاطلاق سراحهم الا ان الشرطة الايرانية تمكنت من تحريرهم والقبض على الخاطفين.

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