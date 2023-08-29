وزير الداخلية: عضوية ايران في بريكس تظهر نمو إيران وقوتها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قال وحيدي خلال اجتماع المجلس الإداري لمحافظة كرمان جنوب شرق ايران مساء الاثنين، لافتاً إلى أن أعداء البلد يريدون إحباط الشعب: يجب أن نكون قادرين على ضخ الأمل لدى الشعب.

وأشار إلى أن سرعة تقدم البلاد جيدة وواضحة، وشدد على أنه يجب علينا أن نعلن عن الامور الإيجابية التي حدثت وقال: لدينا مشاكل في قضايا مثل التضخم، بالطبع، تحاول الحكومة كبح جماحه.

وأشار وزير الداخلية إلى عضوية إيران في مجموعة البريكس وقال: ان العضوية في البريكس تظهر نمو إيران وقوتها.

وحول الانتخابات البرلمانية القادمة المقرر اجراؤها في 1 اذار/مارس 2024 ، قال: إن الانتخابات فرصة مهمة متاحة لنا ، ينبغي ألا نفوتها لإظهار قدرة البلاد امام العدو.

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