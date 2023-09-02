مصرع 19 زائراً في حادث تصادم شاحنتين على محور سامراء -الكاظمين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حسين درخشان في الساعة 11:30 مساء أمس، ورد بلاغ عن اصطدام شاحنتين على محور سامرا -الكاظمين في حي سيد محمد إلى مركز التحكم والدعم.

وتابع: "فور تلقي البلاغ، حضر متطوعو الطاقم الطبي التابع للهلال الأحمر إلى مستشفى بدرة لتقديم المساعدات.

وأضاف درخشان: تم إرسال حافلة إسعاف و4 سيارات إسعاف تابعة للهلال الأحمر إلى المستشفى للإغاثة.

وأعلن رئيس مركز مراقبة وتنسيق عمليات الطوارئ التابع للهلال الأحمر الإيراني: للأسف، توفي 19 شخصا في هذا الحادث، 12 إيرانيا و4 أفغان و3 عراقيين.

وقال: إن المصابين في هذا الحادث هم 7 إيرانيين و4 أفغان، تم نقلهم إلى مستشفى مدينة البلد في العراق.

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