عقوبات أوروبية ضد 6 مواطنين روس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم نشر بيان حول ذلك، في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وجاء في البيان: "يشعر الاتحاد الأوروبي بالقلق إزاء التدهور المستمر في وضع حقوق الإنسان في شبه جزيرة القرم".

وكأحد أسباب تطور الأحداث بهذا الشكل، تم ذكر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وجاء في الوثيقة: "وفي هذا السياق، تم إدراج ستة أشخاص في قائمة الأفراد والكيانات القانونية الخاضعة للتدابير التقييدية".

وتضمنت القائمة الجديدة قضاة من شبه جزيرة القرم وكذلك بعض الضباط في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي.

ويجدر الذكر أن روسيا طالما أشارت إلى أن الغرب، يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات.

وفي الدول الغربية نفسها، ظهر عدد من الآراء يفيد بأن العقوبات ضد روسيا غير فعالة، وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح بأن سياسة مواجهة روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة الأمد للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأسره.

المصدر: تاس

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