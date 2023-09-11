منتخب التجديف الإيراني يظفر بذهبية وفضية في مسابقات فلاديفوستوك الدولية في روسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أحرز منتخب التجديف الإيراني ميدالية ذهبية وفضية في فردي الرجال في مسابقات فلاديفوستوك الدولية في روسيا.

وتقام منافسات فلاديفوستوك الدولية للتجديف في روسيا بمشاركة مجدفين من ایران، وأوزبكستان وكازاخستان والصين وكوبا وصربيا وروسيا وبيلاروسيا.

وفاز"شيرزاد قادري" بالميدالية الذهبية و"حميد رضا رضواني" بميدالية الفضية في نهائي التجديف الفردي للوزن الثقيل للرجال.

وفي هذه الفئة حصل ممثل روسيا على المركز الثالث، كما حصل مجدفو الصين وأوزبكستان وكازاخستان وبيلاروسيا وكوبا والصين على المرکز الرابع إلى العاشر.

واستمرارا لهذه المنافسات سيشارك قادري ورضواني في مسابقة 2000 متر مقياس الأرغومتر في فترة 12 ابريل/سبتمبر الجاري.

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