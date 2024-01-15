وزيرا خارجية إيران وروسيا يؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار في غزة فورا

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان ناقش مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف أيضا عملية تجهيز اتفاقية جديدة بين البلدين وعدد من القضايا العملية المتعلقة بالتعاون الثنائي في مجالات التجارة والاقتصاد والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها من القضايا.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسيةأن القضية الرئيسية لهذه المحادثات التي جرت بين وزيري خارجية البلدين كانت التصعيد في الشرق الأوسط، كما أدان الوزيران بشدة الهجمات الواسعة بقيادة أميركا وبريطانيا على الأراضي اليمنية.

وطالب الوزيران بوقف إطلاق النار في غزة فورا وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون شروط إلى القطاع لتقديم المساعدات الفورية للمدنيين المتضررين.

وتطرق وزيرا خارجية إيران وروسيا أيضًا إلى زيادة الاتصالات والتنسيق بين البلدين على جميع مستويات الحوار وأكدا التزام البلدين المتبادل والدائم بالمبادئ الأساسية للعلاقات بين طهران وموسكو، بما في ذلك الاحترام غير المشروط لسيادة ووحدة أراضي الجانبين، وغيرها من مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، المدرجة في الاتفاقية الحكومية الدولية الكبيرة التي يجري إعدادها للتوقيع عليها من قبل الاتحاد الروسي والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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