إيران وطاجيكستان توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال العلوم الجيولوجية

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه وقع المدير العام للمركز الوطني لرسم الخرائط في إيران علي جاويدنيا ورئيس اللجنة الحكومية لإدارة الأراضي والجيوديسيا في طاجيكستان، خوجازودا أوريف عاشوري على مذكرة تفاهم في طهران تهدف إلى تطوير التعاون في مجال العلوم الجيوماتيكية. .

وقال جاويدنيا خلال مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم هذه: "إن مذكرة التفاهم تعد نقطة تحول في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين".

ومن جانبه وصف المسؤول الطاجيكي توسيع التعاون الثنائي من خلال تنفيذ الاتفاقية بأنه خطوة مهمة في ترسيخ وتعزيز العلاقات الثنائية.

وأضاف خوجازودا أوريف عاشوري أن البلدين يتمتعان بإمكانيات وقدرات عالية لتوسيع تعاونهما في المجال ذي الصلة.

وأعرب سفير طاجيكستان لدى إيران نظام الدين زهيدي، الذي حضر مراسم التوقيع، عن أمله في أن تشهد إيران وطاجيكستان تعاونا ثنائيا متسارعا في مجال العلوم الجيولوجية وتصدير الخدمات الفنية والهندسية.

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