مشاركة مواكب من دول محور المقاومة في "ضيافة 10 كم" بطهران واقامة الحفل في 5 دول على غرار ايران

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه انعقد اليوم الأحد، المتحدث باسم المقر الشعبي لحفل عيد الغدير تحت عنوان ""ضيافة 10 كم" ساسان زارع مؤتمرا صحفيا قبيل اقامة الحفل في يوم الثلاثاء المقبل وحضر المؤتمر مصطفى ثنائي نجاد المدير الثقافي العام لبلدية طهران.

وفي إشارة إلى الزمان والمكان المحددين لهذا الحدث، قال زارع: "انه يبدأ الحفل في طهران من الساعة 17.00 إلى الساعة 22.00، ويقدم 2200 موكب شعبي على طول مسار يمتد من ساحة آزادي(غرب العاصمة) إلى شارع دماوند-تقاطع طريق الإمام علي السريع(شرق العاصمة)، الأكل والشرب والخدمات الثقافية للمشاركين في الحفل".

وأوضح المتحدث باسم المقر الشعبي لحفل عيد الغدير: "حتى الليلة الماضية، وبحسب الإحصائيات المسجلة، فإن 300 مدينة في انحاء البلاد تقيم حفل الغدير، وعلى هذا الاساس سيقام هذا الحفل على طول مسار ما مجموعه 360 كلم، كما ستطبخ اكثر من 15 ألف وعاءطهي كبير من الطعام بمناسبة هذا العيد المبارك".

وأشار إلى مشاركة مواكب من دول محور المقاومة في "ضيافة 10 كم"، وقال: "لدينا عدد من المواكب من دول محور المقاومة منها لبنان واليمن والعراق وباكستان وأفغانستان، التي سيستضيف كل منها أهالي طهران بثقافة بلاده واطعمتهم الخاصة، كما سيتم في 5 دول، وهي البرازيل والهند وباكستان والعراق ولبنان، إقامة "ضيافة 10 كم" على غرار ما سيقام في ايران".

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