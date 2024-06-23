مخبر يصدر مرسوما رئاسيا بتنفيذ قانون اتفاق تعاون امن المعلومات بين ايران وروسيا

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان القائم باعمال رئاسة الجمهورية الاسلامية في ايران، محمد مخبر، اصدر اليوم الاحد، مرسوما رئاسيا وفقا للمادة 131 وتنفيذا للمادة 123 من دستور الجمهورية الاسلامية، يقضي بتنفيذ قانون اتفاق التعاون في مجال امن المعلومات بين ايران وروسيا، كان قد صادق عليه البرلمان ومن ثم مجلس صيانة الدستور، مطلع العام الجاري (الايراني بدا في 21 اذار / مارس 2023م).

يضاف الى ذلك، وجّه مخبر بتنفيذ القانون المصادق عليه من قبل مجلسي الشورى الاسلامي وصيانة الدستور (قبل نحو شهر) حول اتفاق ايران وروسيا لتاسيس مراكز ثقافية مشتركة وتحديد نشاطات هذه المؤسسات.

وعلى صعيد اخر، اصدر القائم باعمال رئاسة الجمهورية الاسلامية الايرانية، مرسوما وفق المادتين 131 و123 من دستور البلاد، حول تنفيذ الاتفاق الايراني- القرغيزي للتعاون الامني والشرطي بين البلدين، وذلك بعد مصادقة البرلمان ومجلس صيانة الدستور عليه، مطلع العام الجاري ايضا.