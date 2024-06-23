  1. إيران
  2. السياسة
٢٣‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٧:٣٣ م

مخبر يصدر مرسوما رئاسيا بتنفيذ قانون اتفاق تعاون امن المعلومات بين ايران وروسيا

مخبر يصدر مرسوما رئاسيا بتنفيذ قانون اتفاق تعاون امن المعلومات بين ايران وروسيا

ابلغ القائم باعمال رئاسة الجمهورية الاسلامية في ايران "محمد مخبر"، الجهات المعنية في البلاد، بتنفيذ القانون المتعلق باتفاق التعاون في مجال امن المعلومات بين ايران وروسيا، مضافا الى قانونين اخريين، صادق عليهما مجلس الشورى الاسلامي.

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان القائم باعمال رئاسة الجمهورية الاسلامية في ايران، محمد مخبر، اصدر اليوم الاحد، مرسوما رئاسيا وفقا للمادة 131 وتنفيذا للمادة 123 من دستور الجمهورية الاسلامية، يقضي بتنفيذ قانون اتفاق التعاون في مجال امن المعلومات بين ايران وروسيا، كان قد صادق عليه البرلمان ومن ثم مجلس صيانة الدستور، مطلع العام الجاري (الايراني بدا في 21 اذار / مارس 2023م).

يضاف الى ذلك، وجّه مخبر بتنفيذ القانون المصادق عليه من قبل مجلسي الشورى الاسلامي وصيانة الدستور (قبل نحو شهر) حول اتفاق ايران وروسيا لتاسيس مراكز ثقافية مشتركة وتحديد نشاطات هذه المؤسسات.

وعلى صعيد اخر، اصدر القائم باعمال رئاسة الجمهورية الاسلامية الايرانية، مرسوما وفق المادتين 131 و123 من دستور البلاد، حول تنفيذ الاتفاق الايراني- القرغيزي للتعاون الامني والشرطي بين البلدين، وذلك بعد مصادقة البرلمان ومجلس صيانة الدستور عليه، مطلع العام الجاري ايضا.

رمز الخبر 1945747

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات