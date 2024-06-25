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٢٥‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٧:١٩ م

بالفيديو: موكب تركي وأذربيجاني في عيد الغدير

بالفيديو: موكب تركي وأذربيجاني في عيد الغدير

أقام الشعب التركي والأذربيجاني موكباً في عيد الغدير لخدمة محبي الإمام علي (ع).

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رمز الخبر 1945815

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