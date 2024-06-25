https://ar.mehrnews.com/news/1945815/ ٢٥/٠٦/٢٠٢٤، ٧:١٩ م رمز الخبر 1945815 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٢٥/٠٦/٢٠٢٤، ٧:١٩ م بالفيديو: موكب تركي وأذربيجاني في عيد الغدير أقام الشعب التركي والأذربيجاني موكباً في عيد الغدير لخدمة محبي الإمام علي (ع). تحميل 6 MB رمز الخبر 1945815 کپی شد محتوى ذات صلة ضيافة 10 كم لعيد الغدير... طبخ 17 ألف وعاء كبير من الأطعمة في جميع انحاء البلاد بالفيديو: موكب لبنان في عيد الغدير الشعب الايراني يحتفل اليوم بعید الغدير الاغر+صور+فيديو بالفيديو: إطلاق آلاف البالونات في السماء احتفالات عيد الغدير الاغر...اجتماع ميليوني لأهالي طهران وإقامة ضيافة بمسافة 10 كم +الفيديو والصور الاطفال الايراني يتبرعون بألعابهم لأصدقائهم الغزاويين سمات عيد الغدير ضيافة 10 كم بمناسبة عيد الغدير ضيافة 10 كيلومترات "ضيافة 10 كلم" بمناسبة حلول عيد الغدير
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