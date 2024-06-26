اللواء سلامي: لنحول الانتخابات الى ساحة انتصار على اعداء ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه القى القائد العام لحرس الثورة الاسلامية "اللواء حسين سلامي"، كلمة خلال حفل اختتام معرض انجازات حكومة الشهيد رئيسي، اليوم الاربعاء؛ مقدما التعازي لمناسبة مرور اربعين يوما على واقعة ارتقاء شهداء الخدمة اية الله السيد ابراهيم رئيسي ورفاقه.

ودعا سلامي الشعب الايراني لتحويل الانتخابات الى ساحة الانتصار على اعداء البلاد؛ مبينا ان توجه الجماهير صوب الدوائر الانتخابية من اجل التصويت في الانتخابات (الرئاسية الـ 14)، سيؤدي الى تعاظم اقتدار الجمهورية الاسلامة على الصعيد العالمي.

واضاف، انه رغم الفترة القصيرة التي استغرقت حكومة الرئيس الشهيد، لكنها شهدت انجازات كبيرة؛ مبينا ان اعداء الاسلام والثورة مارسوا ضغوطا قصوى على حكومة الشهيد رئيسي في بداية عهدها، لاخضاعنا وارغامنا على الاستسلام، لكن الذي حصل كان خلافا لتلك الاملاءات.

وتابع قائد الحرس الثوري : ان الشهيد رئيسي قاد حكومته على نهج الحكمة الالهية وتوجيهات قادة الثورة، وعليه فقد استطاع ان يجتاز المعارك الضبابية والعسيرة بسلام ويفوّت الفرصة على العدو الذي سعى بث الياس والاحباط داخل البلاد.

وختم القائد العام للحرس الثوري بالقول : ان الحكومة الرابعة عشرة ستكون امتدادا للحكومة الثالثة عشرة التي قادها الرئيس الشهيد اية الله رئيسي، داعيا للمشاركة الحماسية في الانتخابات الرئاسية القادمة وتحويل هذا الاستحقاق الى ساحة انتصار الشعب على اعدائه.