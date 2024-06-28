https://ar.mehrnews.com/news/1945914/ ٢٨/٠٦/٢٠٢٤، ٢:٥٦ م رمز الخبر 1945914 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٢٨/٠٦/٢٠٢٤، ٢:٥٦ م شريط فيديو ... حضور حماسي لسيدات مدينة قم في الانتخابات الرئاسية رأينا اليوم مشاركة كبيرة من سيدات مدينة قم المقدسة في الانتخابات الرئاسية. تحميل 17 MB رمز الخبر 1945914 کپی شد محتوى ذات صلة مشاركة واسعة النطاق للانتخابات الرئاسية الايرانية في السويد المرشح سعيد جليلي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية اللواء باقري يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية شريط فيديو... اهالي مدينة أهواز يشاركون بالانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية الإيرانية في بغداد... حضور كبير للنساء الإيرانيات المقيمات سمات مدينة قم الانتخابات الرئاسیة الايرانية فئة السيدات
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