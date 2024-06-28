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٢٨‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٢:٥٦ م

شريط فيديو ... حضور حماسي لسيدات مدينة قم في الانتخابات الرئاسية

شريط فيديو ... حضور حماسي لسيدات مدينة قم في الانتخابات الرئاسية

رأينا اليوم مشاركة كبيرة من سيدات مدينة قم المقدسة في الانتخابات الرئاسية.

تحميل 17 MB

رمز الخبر 1945914

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