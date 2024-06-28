الانتخابات الرئاسية الإيرانية في بغداد... حضور كبير للنساء الإيرانيات المقيمات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها شهدت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في منطقة الصالحية – كراد مريم – غرب نهر دجلة، حضوراً لافتاً للنساء الإيرانيات من بغداد للمشاركة في التصويت.

ومعظم هؤلاء النساء هن المتزوجات من أزواج عراقيين وقد حضرن إلى سفارة الجمهورية الإسلامية الايرانية في البلدات المحيطة ببغداد والبعيدة للتصويت لمرشحهن المنشود في هذه الفترة الانتخابية.

ورغم حرارة بلغت نحو 40 درجة، شاركت النساء الإيرانيات مع أطفالهن الصغار، الذين يحملون شهادات ميلاد إيرانية، في هذه الفترة من الانتخابات بحضور حماسي.

ويعيش في بغداد نحو 2500 إيراني، معظمهم من النساء الإيرانيات، وأغلبهن متزوجات من أزواج عراقيين في السنوات الماضية.

هذا وقال "محمد كاظم آل صادق" سفير إيران لدى العراق في اتصال مباشر مع مقر الانتخابات في الخارج: "قد شهدنا حضوراً حماسياً في أغلب المناطق وخاصة في كربلاء".

وأضاف: "كما شارك الإيرانيون المقيمون في بغداد والبصرة بحماس في الانتخابات. وتوجد مراكز اقتراع في أربيل والسليمانية وبغداد وكربلاء والنجف والبصرة".

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