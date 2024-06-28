مشاركة واسعة النطاق للانتخابات الرئاسية الايرانية في السويد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مع بدء موعد التصويت في السويد، بدأ المواطنون الأعزاء الذين يعيشون في هذا البلد حضورهم المكثف للمشاركة في الانتخابات الرئاسية في مدينتي ستوكهولم (في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية) وغوتنبرغ بطريقة جعلت في اللحظات الأولى، تشكيل صف كبير من المهتمين بالنظام الذين حضروا إلى مراكز الاقتراع للمشاركة في هذا الأمر المهم.

وفي هذه الفترة من الانتخابات، تم اتخاذ الترتيبات اللازمة حتى يتمكن جميع الوطنيين الأعزاء الذين يعيشون في السويد من الإدلاء بأصواتهم في الصناديق عن طريق السفر لمسافة ليست طويلة.

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