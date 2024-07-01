الرئيس العراقي يستنكر تصريحات نائب في الكونغرس ويؤكد انها تدخلية في شؤون البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن مکتب رئیس الجمهوریة العراقي، ان رشيد اعتبر في بيان له، تصريحات النائب الامريكي "لا تمس فقط شخص رئيس مجلس القضاء الأعلى وإنما هي مساس باستقلالية القضاء العراقي الذي هو ركن أساس من أركان الدولة".

واشار الرئيس العراقي الى، أن "النظام القضائي العراقي، يعد من أرصن الأنظمة القضائية المستقلة في المنطقة وهو الكافل لتحقيق العدل والداعم لسيادة القانون والضامن لحقوق المواطنين المشروعة في العيش الحر الكريم، وما الاستقرار الأمني والسياسي الذي يشهده العراق إلا دليل واضح على ذلك".

ولفت رشيد بأن "مثل هذه التصريحات غير المسؤولة قد يؤثر تكرارها على طبيعة العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية".

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، اول امس السبت، رفضها لتصريحات النائب الأميركي مايك والتز بحق رئيس مجلس القضاء الأعلى، وبما يمثل "تدخلا سافرا في الشأن العراقي".

ويعتزم النائب الجمهوري، مايك والتز، عضو لجنتي القوات المسلحة والشؤون الخارجية في مجلس النواب تقديم تعديل على مشروع قانون من شأنه اعتبار مجلس القضاء الأعلى ورئيسها "كأصول تسيطر عليها إيران"؛ بحسب تقرير نشره موقع "واشنطن فري بيكون".

هذا الموقف الامريكي التدخلي، ادى الى موجة من الغضب والاستنكار من قبل العديد من الاحزاب والشخصيات السياسية والدينية والوجهاء في هذا البلد.

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