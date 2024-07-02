وزير النفط الايراني: نصدر النفط الى اوروبا ولانبيعه للصين بخصم كبير

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نفى وزير النفط الايراني قيام الجمهورية الاسلامية الايرانية ببيع نفطها الى الصين بخصم كبير، مبينا انها تبيع النفط لـ17 دولة في العالم من بينها دول اوروبية.

وأشار جواد اوجي في تصريحات له اليوم الثلاثاء الى وجهة صادرات النفط الايراني وقال: "اليوم نقوم بتصدير النفط إلى أوروبا، ونصدره ايضا إلى 17 دولة".

و أوضح: "مع التطوير الذي تم في صادرات النفط، بغض النظر عن الحكومة التي ستحكم أمريكا في الفترة المقبلة، فإنها لن تكون هناك مشكلة بالنسبة لصادرات النفط الإيرانية".

وأشار الى ما يشاع عن اعطاء الخصم الى الصين بارقام كبيرة في بيع النفط لها وقال: "يقولون اننا نعطي تخفيضات غريبة للصين، ليس هذا صحيح"، مبينا: "نسبة الخصم في صادرات النفط الإيرانية أقل من أصابع اليد".

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